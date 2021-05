$!5 famosos que no usan desodorante

Ya sea por filosofía, por preferencias o por diferentes motivos, algunas celebridades han abandonado el uso de los desodorantes. Aquí listamos a 5 famosos y famosas y sus razones.

Bradley Cooper. En una entrevista a la Revista Esquire de 2012 confirmó que no usa desodorantes, pero que sin embargo cuida constantemente su aseo personal: "Tomo muchas duchas, así que eso puede ayudar. Tomo una ducha por la mañana y luego por la noche. Y luego de entrenar, entonces quizás son tres al día".

Cameron Díaz. En una entrevista hecha en 2014 con E! Noticias confirmó su postura: "No creo en los antitranspirantes. Son realmente malos para la piel, yo no lo uso hace más de 20 años".

Matthew McConaughey. Pese a que tiene un extremo cuidado de su cuerpo, de su piel y su cabello, con rutinas de belleza, cuidados y el uso de mascarillas, no usa productos agresivos: "No he usado desodorante en los últimos 20 años".

Gwyneth Paltrow. Sólo usa productos naturales, tanto en su alimentación como en su cuerpo. No usa desodorantes hace más de 25 años.

Julia Roberts. Es ecologista y según las palabras de un exguardaespaldas traslada este estilo de vida a todo lo que usa en su cuerpo: "Pasa días sin ducharse porque le gusta ahorrar agua. Le gusta el aroma de sus aceites naturales y no se lava el cabello con frecuencia porque se le reseca".