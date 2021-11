$!A sus 54 años, este hombre luce de 20 y cuenta sus secretos

Edson asegura que no se ha practicado ninguna cirugía plástica y que su envidiable juventud física se debe a desde hace tres décadas lleva una dieta saludable, no fuma, no consume drogas, mantiene una mentalidad positiva y hace mucho ejercicio, 40 minutos de ejercicio cardiovascular y 60 minutos de su rutina con pesas. También practica meditación dos veces por semana para reducir su estrés y sentirse en bienestar.

¿Y su secreto? Edson asegura que está en su dieta: "No tengo una dieta específica, sino un plan para toda la vida. Eso hace toda la diferencia. Como todo de manera moderada, pero prefiero alimentos más saludables”.

En su alimentación incluye una buena variedad de verduras, frutas, cereales, cereales integrales, pescado y todo tipo de proteínas vegetales, si son orgánicas mejor. Asegura que su consumo calórico oscila entre las 2,000 y 2,500 calorías diarias para mantener su peso.