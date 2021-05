$!Actores y actrices que aceptaron papeles sin importar el dinero

El dinero no es un impedimento para trabajar con un director que admiras.

También añadió que “The Wolf of Wall Street” no es una película de las que se hacen por dinero y que con lo que ganaba con otros proyectos pagaba las facturas.

“Esa fue su oferta y yo les dije ‘firmaré el contrato esta noche”, dijo Hill según The Hollywood Reporter. “Enviadme los papeles por fax esta noche. Quiero firmarlos antes de que cambien de opinión”, agregó.

El actor estadounidense reveló en el programa de la televisión estadounidense The Howard Stern Show en el año 2014, que aceptó cobrar 60,000 dólares brutos para ponerse a las órdenes de Martin Scorsese.

Murray, según reveló el escritor Matt Seitz en su libro “The Wes Anderson Collection”, se conformó con menos de 10,000 dólares por su trabajo en la comedia “Rushmore”, un filme que fue muy valorado en el año 1998.

El actor participó de las ganancias de la cinta, pero, de acuerdo con lo que publicó el escritor en un artículo en la revista Vulture, Anderson estimó que sus ganancias por la actuación rondaban los 9,000 dólares.

Además, cuando Disney no quiso financiar una toma en helicóptero, Murray puso dinero de su bolsillo. La escena finalmente no se llevó a cabo y Anderson no cobró el cheque por 25,000 dólares del actor.

Patricia Arquette