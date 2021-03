$!Actrices que fueron sexualizadas desde su infancia

El abuso o acoso sexual, no es el único problema que enfrenta Hollywood, también está la enorme brecha salarial entre los actores y las actrices y por supuesto la hipersexualización de la mujer; el problema se agrava cuando la figura sexualizada es aún una niña o adolescente que no puede levantar la voz porque están bajo el control de sus padres o tutores quienes se escudan sus actos argumentando que lo hacen por el bien de sus carreras en la industria.

“Hay ocasiones en las que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que han acabado por causarme dolor e inseguridades, pero jamás permitiré que eso me empuje a tirar la toalla. Seguiré haciendo lo que me gusta y promoviendo un mensaje que fomente el cambio”, explicó en un vídeo con motivo de su cumpleaños.

Sumándose a la famosa actriz de Stranger Things, podemos encontrar muchas mujeres famosas que están o estuvieron en la mismo posición, como lo son:

MARA WILSON, NATALIE PORTMAN, JODIE FOSTER, BROOKE SHIELDS, ALICIA SILVERSTONE, CHLOE GRACE MORETZ, BILLIE EILISH, EVAN RACHEL WOOD Y NIKKI REED, DREW BARRYMORE, DAKOTA FANNING, SUE LYON Y DOMINIQUE SWAIN, MADDIE ZIEGLER, por citar algunos de los nombres más famosos de Hollywood.