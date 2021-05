$!Actriz de “The Crown” sufrió un colapso nervioso por la presión que le generaba la serie

No todo lo que brilla es oro. Las celebridades de Hollywood lo saben muy bien. A pesar de que la serie se convirtió en un éxito rotundo, una de las protagonistas de The Crown se sinceró y admitió que sufrió un colapso por la presión que le generaba la ficción. A tal punto que en los primeros días de rodaje le “temblaban las piernas”.

Aunque Doherty intentó esconderse de los medios antes de The Crown, una vez que se puso en los zapatos de Ana fue imposible. “Tuve un pequeño colapso, pero el primer año no tuve que hacer nada. Así me salí con la mía”, detalló en una entrevista a Daily Express.

Para la actriz, fueron muy “intimidantes” los primeros días de rodaje. En especial, porque se cruzaba con artistas de larga trayectoria. En la nota, llegó a admitir que le “temblaban las piernas” al verlos.

Pero Doherty no solo pudo superar esta presión, sino que se volvió una de las favoritas por su gran parecido con la princesa Ana y su naturalidad para encarar el personaje.

Sin embargo, su ciclo en la familia real de la ficción ya terminó. Para la próxima temporada, el elenco se renovará y la joven británica ya no formará parte del staff.