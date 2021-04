$!Acusan a Cardi B de perpetuar la “cosificación” de las mujeres

La Revista Rolling Stone hizo un compendio de las críticas recibidas luego de la presentación en los Grammy 2021. “Deseo presentar una queja formal contra los premios Grammy televisados ​​de 2021. Aunque no vi todo el evento, simplemente me sintonicé solo para ver si los MC, artistas, etc. todavía están arrojando algo de color y/o bromas políticas. Acabo de cambiar de canal y me sorprendió ver la pantalla de Cardi B/Megan, etc., etc. Esto es realmente algo a lo que aspiran las mujeres (nota: este es el Mes de la Mujer en la Historia) y las niñas. Tienes que estar bromeando. ¿Continuará esto? Si es así, ciertamente quiero saber a quién contactar para presentar una demanda contra los artistas intérpretes o ejecutantes, la red y todas y cada una de las personas, corporaciones, etc. que participaron directa o indirectamente en esta exhibición de pornografía”, dice una de las más resonantes.

“Me sentí violada con la actuación de Megan Stallion & Cardi B. Soy pro-positividad sexual y positividad corporal, pero esta actuación cruzó la línea hacia la pornografía. Muchos niños todavía estaban despiertos en ese momento, e incluso los adultos que no lo consentían estaban mirando inesperadamente la objetivación pura de las mujeres en su máxima expresión. El arte y la objetivación son caras opuestas de la moneda. La cosificación perpetúa la violencia contra la mujer, manteniendo el efecto dominó que provoca la violencia intrafamiliar, la trata de personas, fomentando el consumo de las mujeres y luego su disposición", escribió otra usuaria.

Y tú, ¿Qué opinas de estos cuestionamientos?