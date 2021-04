$!Addison Rae revela si tiene una relación sentimental con Kourtney Kardashian

Addison Rae y Kourtney Kardashian comenzaron una amistad desde principios del 2020. Las celebridades han demostrado que para la amistad no hay edad, y es que tienen mucha química a pesar que sus edades están tan disparadas.

La Tiktoker aparecerá en la temporada 20 de ‘Keeping Up With The Kardashians’, y Kim incluso cuestiona en uno de los capítulos la relación que llevan Addison y Kourtney, pues para muchas personas su amistad no es “normal”. Aunque han demostrado ser mejores amigas, recientemente surgió una teoría en redes sociales que asegura que Kourtney está enamorada de la Tiktoker, ¿será?

Durante las últimas semanas Addison Rae ha sido vinculada sentimentalmente con diferentes personas: su amiga, Kourtney Kardashian, su ex novio, Bryce Hall y el cantante, Jack Harlow. Pero ¿realmente tiene algo que ver con estas celebridades?

La famosa Tiktoker estadounidense decidió romper el silencio y calló todos esos rumores que la vinculan de alguna u otra forma con estas estrellas internacionales.

“Estoy soltera”, escribió en Twitter.