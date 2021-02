$!¡Ahora sí! Marvel revela el título oficial de Spider-Man 3

¡Hay título oficial de Spider-Man 3! Luego de que Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y hasta Jimmy Kimmel compartieran títulos falsos, finalmente llegó el anuncio oficial del título de Spider-Man 3. La película se titulará No Way Home (No hay camino a casa) y se estrenará el 17 de diciembre de 2021.

Spider-Man No Way Home tendrá a Jon Watts como director. En el anuncio oficial se ve un divertido video de los 3 protagonistas charlando respecto al título de la cinta. Tanto Zendaya como Batalon aseguran que es obvio que Holland no sepa el título oficial. "¡Díganme una cosa que realmente haya echado a perder!", reclama Holland a lo que sus compañeros le responden: "El último título de la película".