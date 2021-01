$!Alex Rodríguez encabeza el ranking de los 5 mejores Yankees que no están en el Salón de la Fama

Alex Rodríguez encabeza este particular ranking en el que es el mejor jugador de los New York Yankees que aún no está en el Salón de la Fama, según MLB.com. De todas formas, A-Rod será elegible para Cooperstown en 2022, pero aún queda la duda sobre cuanto pesará la sanción por el uso de sustancias prohibidas. El dominicano sumó 22 años en la MLB y 696 jonrones.