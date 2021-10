$!Alicia Keys confiesa un sentimental momento de su vida

En su más reciente entrevista con la revista People, Alicia Keys reveló un emocionante relato acerca de la experiencia que tuvo con su hijo de 11 años. La cantante, como cualquier otro padre, tiene grandes sentimientos hacia su niño, Egypt, y así lo demuestra en la emotiva anécdota que contó.

Todo data del año 2019, cuando en los iHeartRadio Music Awards la cantante fue acompañada por su hijo, de entonces 11 años, en una canción muy hermosa. El niño se desempeñó en el piano, mientras que la madre cantó Raise a Man. Al recordar este suceso, Keys no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar.

A pesar de haber dicho que no es del típico de persona que se la pasa llorando, dijo que su hijo es de las pocas cosas que la ponen sensible. Incluso dijo que en dicha oportunidad, su hijo no quería tocar en vivo pero que luego cambió de opinión al saber que iba a hacerlo con su madre al lado.

La artista ha dicho que su hijo no sabe si quiere dedicarse a la música aún, pero que de así serlo este contará con todo el apoyo de su familia quien lo guiará de la mejor manera. Es sabido que el pequeño tiene un gran talento natural, pero no todos tienen lo necesario para llegar al estrellato.