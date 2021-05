$!Ana de Armas olvidó a Ben Affleck y fue captada con un misterioso galán

En el pasado quedó la historia de amor entre Ben Affleck y Ana de Armas, misma que ocupó los principales diarios y tapas de revistas durante todo el 2020.

A comienzos de 2021 los famosos decidieron que era el momento de tomar caminos distintos y cada uno se centró en los proyectos profesionales individuales, hasta ahora cuando la estrella de “Knives Out” fue captada con un misterioso galán.

Las primeras fotos las compartió el medio especializado en celebridades Page Six que revelan a Ana de Armas muy a gusto en medio de lo que parece un paseo por Hollywood Hills acompañada por un hombre desconocido. De inmediato las especulaciones y los rumores llegaron sobre el lugar que tendría ahora Ben Affleck en su vida, ahora que no están juntos.

En las imágenes que circulan con fuerza en las redes sociales se ve cómo Ana de Armas pasea a su perro junto al joven no identificado. Ambos vestían ropa deportiva y a diferencia de otras ocasiones, la actriz no usaba barbijo, además, otra cosa que llamó la atención de los fans fue verla paseando a su perro “Elvis” y no a “Salsa”, el can que adoptó con Ben Affleck.

En su momento, se informó que Ben Affleck y Ana de Armas no tenían los mismos planes y que solo eso había dinamitado el noviazgo: sin mucho en común con las proyecciones era difícil ponerse de acuerdo en algunas cosas. Sin embargo, el cariño seguía siendo el mismo y cada tanto se comunicaban, de acuerdo a las fuentes.

“La ruptura es lo más amistosa posible. Ana está bien, pero también creo que hay algo que decir sobre el hecho de que Ben tiene familia y que realmente quiere estar ahí para sus hijos y Ana está en un momento diferente de su vida”, señaló un informante cercano al dúo para el diario Page Six. “No quería comprometerse a tener más hijos. Ella está en la treintena, eso fue un factor determinante”, sumaron.