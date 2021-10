$!Andor finalizó sus grabaciones y Diego Luna dio detalles

Star Wars está atravesando un gran momento, con muchas producciones por venir. Ahora se ha confirmado que finalizaron las grabaciones de la serie Andor y su protagonista, Diego Luna, ya dio detalles de lo que veremos.

“Definitivamente verás caras conocidas. Puedo hablarte de este proyecto como ningún otro porque no puedo estropear el final si ya has visto a ‘Rogue One’. No importa lo que diga, no puedo estropear el final”, explicó el mexicano.

Cassian Andor debutó como personaje en Rogue One: A Star Wars Story, que funciona como una precuela de la Star Wars original. Esta serie estará ubicada 5 años antes en el tiempo, por lo que conoceremos mucha más sobre el pasado de este personaje y al parecer ahondará mucho más en la mitología de la franquicia con la llegada de algunos personajes.

Andor llegará en 2022 a Disney +, pero no será la única serie. También se espera que veamos Obi-Wan Kenobi, la serie con Ewan McGregor; The Book of Boba Fett, Ahsoka y la tercera temporada de The Mandalorian.