$!Andra Day rompe el silencio y habla de Brad Pitt

Tras cuatro años de haberse separado de Angelina Jolie, Brad Pitt es uno de los solteros con más rumores de pareja de los últimos tiempo. Y ahora se lo ha vinculado a la actriz y cantante Andra Day.

Day tiene 34 años y una gran popularidad desde el lanzamiento de Cheers to the fall, su álbum debut de 2015, nominado al mejor álbum R&B en los Premios Grammy. Ahora ha sorprendido a todos con su papel de Billie Holliday en The United States vs Billie Holiday, papel por el que recibió su primera nominación al Oscar como mejor actriz.

Pero ahora le han consultado al respecto de los rumores y su respuesta fue contundente: "Oh, Dios mío, nunca nos conocimos".