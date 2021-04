$!¡Antes que la borren! La foto que Khloé Kardashian quiere que eliminen de la red

La foto, que se viralizó en Reddit, muestra a la coprotagonista de Keeping Up With The Kardashian al costado de una piscina, con una bikini animal print y sin ningún filtro.

Según el medio inglés, lo que le molesta a Kardashian es que en la foto se la ve sin broncearse y sin ningún filtro: al natural. Y este tipo de personalidades tiene cierta obsesión por cómo se ven en las fotografías.

Daily Mail agrega que la propia Kris Jenner pudo haber sido quien publicó, sin autorización de Khloé, la foto que tanto la enfureció.