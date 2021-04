$!¿Apología a la violación? Usuaria de TikTok analizó uno de los éxitos de Romeo Santos

https://www.tiktok.com/@alis_ep/video/6943316774184176901?sender_device=pc&sender_web_id=6916178806508946950&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0

La usuaria de TikTok analizó la letra y la fue puntualizando frase a frase. “(...) Violé tu piel y tu nobleza los más puro por una noche de placer es un perjurio. Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza y quité lo más valioso. Dios me quiera perdonar”, dice una de las partes de la canción.

"Sé que me vas a odiar, juro no fue personal. Deseaba probar de tu cuerpo, caíste en mi trampa antojo sexual. Dieciocho primaveras ibas a cumplir, doncella ahora me arrepiento”, puntualiza.