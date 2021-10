$!Así es el hombre ideal de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston está lista para enamorarse nuevamente. Y en las últimas horas sorprendió a todos cuando reveló los detalles de cómo sería su hombre ideal.

Aniston estuvo casada con Brad Pitt y Justin Theroux y con ambos tuvo dolorosas rupturas. Pero ahora aseguró que ya lo ha superado: "Creo que estoy lista para compartir con otra persona. No quise hacerlo durante mucho tiempo. Realmente amaba ser mi propia mujer sin ser parte de una pareja. Estuve siempre en pareja desde que tenía 20 años, así que había algo realmente agradable en tomarse el tiempo para elegir”.

"Aún no hay nadie importante dentro del radar", agregó en una entrevista con el podcast Lunch with Bruce. “La gente ya no se acerca a la gente. Es raro que pase eso. El primer beso es bastante importante. Eso, y también la facilidad con la que fluye la conversación la primera vez”, agregó.

Por último, dio detalles de cómo sería su hombre ideal: "Confianza, pero no arrogancia. Humor, por favor, se los ruego. Me gusta que sea generoso y amable con la gente. La forma física es importante, pero no se trata sólo de cómo te ves sino cómo te sientes. En mi caso, deseo seguir por aquí durante mucho tiempo y no quisiera estar postrada a mis 80 años".