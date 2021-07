$!Así es la dieta que siguen Jennifer Lawrence y las famosas de Hollywood

Jennifer Lawrence es una de las actrices más destacadas de Hollywood, y aunque ella misma siempre dice que no es fanática de las dietas, claramente esto es algo que la tiene preocupada para tener un buen estado físico. En el pasado ha intentado distintos métodos, pero ahora cambió a uno que le funciona y mucho, tanto a ella como a otros.

Este método es el ayuno intuitivo, aplicado por Gwyneth Paltrow. Este consiste en comer sólo cuando se tiene hambre. Dentro de los grupos de especialistas en la nutrición, esto tiene distintas opiniones. Algunos creen que debería ser la manera casi natural de alimentarse y otros piensan que es algo imprudente. Ahora bien, Lawrence prefiere no inhibirse al momento de comer.

En una ocasión reveló que hacer una dieta no estaba en sus planes, incluso mostrando que no es estricta: diciendo que si quiere un pedazo de pizza, se come un pedazo de pizza sin ningún remordimiento. Es una de las pocas actrices que no pone en primer plano su imagen, estando despreocupada acerca de las normas establecidas en la industria sobre la imagen de la mujer.