$!Así quiere criar Cardi B a su hija

Kulture es el nombre de la niña que ha tenido con el rapero Offset. La pequeña tiene incluso su propia cuenta de Instagram con más de 1,5 millones de seguidores y se la ve teniendo una vida lujosa en la que claramente no le falta nada.

A pesar de estos lujos, Cardi B ha sido determinante sobre los valores que quiere inculcarle a su hija. "Siempre le diré que no tiene que alardear sobre las cosas que tiene. No debes presumir que vives en una mansión ni que tienes todo lo que deseas, porque algunos de tus amigos o incluso tus primos, miembros de tu familia, no tienen eso", dijo la dominicana.

"Siempre haré que mi hija valore la humildad. Ella seguirá yendo al Bronx, seguirá yendo a Washington Heights, seguirá yendo a la casa de mi abuela", agregó. Por último, aseguró que no le ocultará siquiera su pasado como stripper: "Hablaré con mi hija sobre todo lo que he hecho en mi vida, porque no es un secreto, pero quiero que sea una lección para ella".