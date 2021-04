$!Beyonce y Jay-Z son los más ricos de la industria de la música

Beyoncé y Jay-Z, cada uno en solitario, son dos de las celebridades más adineradas de Hollywood, sin embargo, al día de hoy, sumando sus riquezas se han convertido en la pareja más rica de la industria musical.

Beyoncé, que acaba de hacer historia como la artista masculina o femenina con más Grammys en la historia de los premios, y el rapero, que lleva años haciendo música, producciones y negocios, podrían mover todo su dinero a una sola cuenta, que excedería los mil millones de dólares.

Según la revista norteamericana ELLE, Jay-Z ha ganado millones de ventas de sencillos digitales, que asciende a US 7.5 mm. Mientras que Beyoncé casi dobla la fortuna de su marido con US 13.5 millones.

Ambos son dos figuras sobresalientes de la música que logran consolidar giras exitosas y numerosas. Con la gira On the Run II, Beyoncé y Jay-Z ganaron US 250 millones de dólares, y con On the Run Tour millones. También, en el año 2017, durante su gira 4.44, el rapero logró ganarse 7 millones de dólares, y apenas un año antes de eso, la cantante ya había logrado ganar 6 millones con Formation, su gira más taquillera hasta el día de hoy.