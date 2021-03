$!Black Widow vuelve a postergarse, tiene fecha definitiva y modalidad de estreno

Al igual que sucedió con Raya y el Último Dragón, Black Widow llegará a los cines y también a Disney + con premium access, que tiene un costo de 30 dólares adicionales para los que ya están suscritos a la plataforma.

Así las cosas, el resto de las películas de Marvel también postergaron su estreno. De esta manera, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings llegará el 3 de septiembre y Eternals llegará el 5 de noviembre. Al momento, Spider-Man: No Way Home mantiene su fecha para el 17 de diciembre.