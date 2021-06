$!Bradley Cooper pasea con su hija y nos demuestra porque es un papá genial

Los papás amorosos, tiernos y cool siempre nos van a robar el corazón, y hay varios famosos que han demostrado ser así; un ejemplo reciente es Dwayne Johnson, quien se ha encargado de hacer cualquier cosa por sus pequeñas. Sin embargo, él no es el único papá ejemplo en el mundo de Hollywood, Bradley Cooper se suma a estos superpapás y nos derritió de ternura.

El actor Bradley Cooper fue captado paseando con su expareja, la modelo Irina Shayk, y su hija Lea, sin embargo, hubo un elemento extra que llamó la atención: el actor usaba en el cabello la diadema de su pequeña.

A pesar del divorcio del actor y la modelo, procuran que la bebé tenga tiempo de calidad con ambos para que crezca en un ambiente lleno de amor.

No es la primera vez que vemos al actor de ‘A Star is Born’ siendo un papá genial, en otras ocasiones ha sido captado abrazando y cargando a Lea en sus hombros, incluso jugando con ella mientras come.