$!¡Cada vez falta menos! Natti Natasha celebra más de 30 semanas embarazada

Natti Natasha está viviendo con mucha felicidad su primer embarazo y comparte día a día sus vivencias con sus fanáticos. Todos los días, la artista publica stories o posteos con el avance de su embarazo ¡Y ahora tenemos el dato exacto de cuánto tiempo lleva embarazada!

Natti Natasha celebra más de 30 semanas de embarazo

"Respirando aire ya que no me dejan salir por el COVID, pero celebrando mis 31 semanas y media. ! Mis Ti@s como la ven o ", preguntó a sus seguidores. La dominicana aún no reveló el sexo de su bebé.