$!Cameron Diaz anuncia oficialmente su retiro de la actuación

Cameron Diaz reveló que no tiene intenciones de regresar al mundo del cine o Hollywood porque su prioridad es su hija.

“Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida”, explicaba durante el programa Quarantined With Bruce. “Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”, dijo.

Además, agregó que su familia y su negocio -la marca de vinos ‘Avaline’- serán el centro de su atención. “No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, cuenta la actriz.

Como se recuerda, Cameron Diaz y su esposo, el músico Benjamin Madden, de la banda Good Charlotte, se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Raddix. Por ese motivo, no ve en un futuro cercano regresar a la escena:

“Nunca puedes decir nunca a nada en la vida y yo no soy ese tipo de persona, pero ¿volver a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginarlo ahora siendo madre”, agregó.