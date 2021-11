$!Cardi B muestra su cabello al natural

La popular cantante comenzó el posteo explicando que cada vez que postea una imagen de su cabello natural todo el mundo le pregu nta porque no lo deja crecer. Algunos de sus seguidores incluso le han dicho que al ser mestiza, su cabello debia ser si o si ondulado pero de una forma muy marcada. La misma rapera fue quien quiso aclarar que esto no siempre es así, diciendo que ella tiene un cabello más similar al de su lado afro.

Cardi B se explayó acerca de que durante años las mujeres de color han estado usando productos que no eoran los adecuados y solo maltratraban su pelo, explicando que no todas pueden ir a los salones de belleza regularmente para cuidar su cabello.

Cerrando el mensaje, la rapera dijo que no hay cabellos buenos o malos, sino que las texturas de todos los tipos de pelo son diferentes, no peores o mejores. Es importante para la propia Cardi B recalcar que la definición de que cabello es lindo y cuál no lo es, es algo racial y esto no puede seguir siendo de esta manera.