$!Cardi B responde a los haters que la atacan por su origen dominicano

En una entrevista con Zane Lowe, de Apple Music, admitió: "Cada seis meses, la gente siempre quiere debatir sobre mi raza, porque la gente realmente no entiende las islas del Caribe. No entienden la República Dominicana, nada. Cada seis meses es la misma discusión".

Cardi B es una artista provocadora, de eso no quedan dudas. Y tampoco se calla nada. Recientemente respondió a los comentarios de odio que recibe por su origen dominicano.

Así las cosas, Cardi B aseguró: "En las redes sociales, la gente simplemente piensa que soy solo una mujer enojada. Simplemente no lo soy. No soy una persona enojada. Soy una persona muy emocional y hay momentos en los que quiero abordar ciertos temas. Algunas celebridades no lo abordan en lo absoluto, pero estarán en sus casas llorando".

"La gente simplemente te odia. Pero yo no seré esa artista que se quedará callada. Voy a dejarle a la gente en claro cómo son las cosas. Oye hermano, tenemos sentimientos", cerró Cardi B.

Up se publicó este 5 de febrero y en apenas 2 días sumó más de 19 millones de reproducciones, sólo en YouTube.