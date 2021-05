$!¡Chayanne pudo ser parte de Menudo! Esta es la razón por la que no lo integró

Por qué Chayanne no estuvo en Menudo

La razón es bastante más sencilla. Pese a que tuvo la oferta concreta de ingresar al grupo, Chayanne ya estaba en otro conjunto cuando era niño. Menudo fue a mi casa en dos ocasiones, para pertenecer al grupo. Cuando yo tenía como 10, 11 años, ellos vinieron y hablaron con mis papás. Yo ya estaba en Los Chicos, que no eran tan conocidos en aquel entonces. Menudo ya tenía un programa de televisión en la cadena Telemundo, y nosotros estábamos en Wapa Televisión. Y entonces ir con ellos era como traicionar a tus amigos. No es que ir al grupo no hubiese sido un placer también, pero no podía hacerles eso", dijo en una entrevista hace unos años.