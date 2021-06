$!Chris Evans casi rechaza ser Capitán América

Uno de los actores más queridos que ha integrado la franquicia de Marvel es Chris Evans, en el rol de Capitán América, pero tal vez no sepas que estuvo muy cerca de rechazar el papel. ¿Por qué?

Está claro que hoy nadie imagina a un Cap sin que sea interpretado por Evans, si bien en el futuro tendremos a Anthony Mackie encarnando a Sam Wilson y ocupando su lugar en la ficción. El actor sabe que ponerse en la piel del superhéroe fue el gran papel de su vida, pero esta actualidad que lo ve como una de las celebridades de Hollywood casi se ve estancada por padecer ataques de pánico.

En una conversación con el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, reveló lo que sufrió en su carrera, precisamente cuando estaba en el rodaje de Puncture (2011): "Con esa película fue la primera vez que tuve mini ataques de pánico dentro del set. Entonces comencé a preguntarme: 'No estoy seguro si esto de la actuación es lo mejor para mí. No estoy seguro si me siento tan saludable como debería'".

Continuó confesando: “Todo comenzó cuando de repente lo que era mi hobby se convirtió en mi trabajo. Empecé a ser alguien conocido y entonces apareció la ansiedad. Quería mantener mi sufrimiento en secreto. No quería tener que enfrentarme a leer en redes sociales opiniones sobre cómo hacía mi trabajo. Allí fue cuando comencé a plantearme si esto de la actuación era realmente lo que quería en mi vida".