$!Cinco cintas para celebrar los 31 años de Emma Watson

Una vuelta de tuerca a la historia de Louise May Alcott, que ya tuvo varias adaptaciones al cine, y con un gran reparto de estrellas. Además de Emma, están Saoirse Ronan, Eliza Scanlen, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep. Watson tiene el papel de la hermana mayor, Meg March.

Disney ha vuelto a producir y lanzar sus clásicos, ahora en sus versiones live-action. Este fue el caso de la historia de La Bella y la Bestia, en el que Emma Watson tomó el papel de Bella y estuvo acompañada de Dan Stevens como Bestia.

The Perks of Being a Wallflower: 2012