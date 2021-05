$!Cómo grabó su última canción Freddie Mercury

Estamos hablando de The Show Must Go On, El Show debe continuar. “Sabía que le quedaba poco tiempo de vida y dudaba que pudiera grabarla. Pero cuando se lo propuse, Freddie me miró, sonrió y me dijo ‘Lo haré, querido’. Se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó un poco de vodka para reforzar su voz, miró la letra y empezó a grabar”, dijo May, en una entrevista.

La canción terminó incluyéndose en Innuendo y fue un sencillo del álbum. A las pocas semanas, Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 debido a una neumonía agravada por el HIV.