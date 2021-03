$!¡Cómo Rihanna! Cardi B quiere ser exitosa en los negocios

Cardi B es toda una empresaria. Además de su carrera artística, la dominicana pisa fuerte en el mundo de los negocios y ahora confesó que espera ser igual de exitosa que Rihanna y ser valorada en mil millones de dólares.

“Al principio cuando llegué a este negocio, solía decir que no quería seguir los pasos de nadie en particular porque realmente no entendía de qué iba este juego. La gente que más me influenciaba era gente de mi alrededor", aseguró en una entrevista con Stationhead.