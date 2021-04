$!Cómo Trainspotting cambió la vida de Ewan McGregor

Ewan McGregor se ha transformado en una de las grandes celebridades de Hollywood en las últimas décadas por la participación en diversos proyectos en el cine y la televisión. Seguramente su rol más famoso sea el de Obi-Wan Kenobi en la saga Star Wars, donde actualmente está filmando la serie en solitario del personaje, sin embargo hay una historia detrás hasta llegar a ocupar ese lugar y te la contaremos.

Nacido el 31 de marzo de 1971 en Perth, Escocia, comenzó sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde compartió clases con Daniel Craig, el último James Bond. Antes de graduarse consiguió un papel para la miniserie Lipstick on Yout Collar, además de participaciones en la pantalla chica en Scarlet and Black, Family Style y Doggin' Around.

Su arribo all cine fue con Being Human (1994), seguido de Shallow Grave en el mismo año, dirigida por Danny Boyle, en su primer film. Tras ser parte de Blue Juice (1995) volvería a trabajar con el director debutante en 1996 para una producción llamada Trainspotting, basada en la novela homónima escrita por Irvine Welsh. La cinta narra a un grupo de jóvenes de clase baja que no tienen aspiración por la vida salvo drogarse y conseguir dinero sucio.