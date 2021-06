$!Con mucha emoción, Scarlett Johansson se despidió de Black Widow

"Honestamente, siento que siempre es genial irse de una fiesta cuando todavía está en pleno apogeo y creo que esta película se siente muy viva, fresca y poderosa y me siento realmente satisfecha con ella. Me siento muy contenta con el trabajo que hemos hecho durante esta década y ya sabes, es muy amargo decir: 'Adiós', pero si amas algo, tienes que liberarlo", aseguró la actriz en una entrevista con ComicBook.

De todas formas, no será la última vez que veamos a Black Widow en pantalla. En primer lugar, Johansson prestó su voz para la serie animada What If...?, que se estrenará en algún momento de este 2021.

Sin embargo, el manto de Black Widow ahora le pertenecerá a Yelena Belova, el personaje de Florence Pugh que se estrenará en esta película. De manera similar al Captain America de Anthony Mackie, tendremos Black Widow para rato.