$!Con un video, Adamari López confirma su separación

"Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Tony. Se que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre quiero que la escuchen de mi, con la honestidad que me caracteriza", dijo.

"Como bien saben llevo un tiempo enfocada en adoptar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar esta decisión en mi vida, después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Laia", agregó.

Por último, pidió respeto y prudencia a los medios: "He decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado la chance de seguir creciendo y aprendiendo. Con amor y paciencia todo puede lograrse. Estoy plenamente confiada que esta no será la excepción, por el amor y el cariño que existe.Estas serán las únicas declaraciones que ofreceré al respecto".