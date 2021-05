$!Courtney Cox desvela por qué rechazó el papel de Rachel Green en “Friends”

La sitcom es un género que siempre gusta, y en los últimos años hemos podido disfrutar de multitud de ellas, que han conseguido sacarnos unas cuantas carcajadas. Desde las centradas en familias un tanto particulares como 'Malcolm' o 'Modern Family', hasta las que narran la vida cotidiana de un grupo de amigos como 'The Big Bang Theory' o 'Cómo conocí a vuestra madre', todas han dejado personajes, situaciones, o frases que no serán olvidados.

Sin duda, la primera que nos viene a la mente siempre que pensamos en una serie de este tipo es 'Friends', que con sus diez temporadas, y todos los Globos de Oro y Emmys posibles, ha creado una escuela.

A pesar de haber terminado hace más de una década, siguen saliendo datos curiosos sobre la serie. El último que se ha desvelado ha sido gracias a Courteney Cox, quien interpretaba a Monica Geller. La actriz ha contado en 'Off Camera with Sam Jones' que en un principio iba interpretar el personaje de Jennifer Aniston, Rachel Green, y Aniston el de Monica.

Ahora nos resulta imposible imaginar cómo serían los papeles cambiados, pero al parecer el ajuste de casting no se produjo hasta el último momento. Ahora, Cox ha contado por qué quería interpretar a Monica, y no a Rachel. "Por alguna razón me siento más identificada con Monica. Soy muy parecida a ella. No estoy tan obsesionada con la limpieza, pero sí soy muy ordenada. Tampoco soy tan competitiva, aunque la gente diga lo contrario".

La actriz también habló sobre el equipo de la serie: "Tener esos guionistas, esos directores... eran un grupo de personas geniales que se unieron para crear la serie adecuada".