$!¿Cuántos millones lleva invertidos Cardi B en sus videoclips?

Cardi B es todo un suceso de la música, del hip-hop y de las redes sociales. La norteamericana con ascendencia dominicana siempre es noticia, ya sea por un nuevo lanzamiento o por alguna publicación en sus redes. Y ahora ha elegido contar cuántos millones lleva invertidos en sus videoclips.

"Curiosidad divertida: el videoclip Bodak Yellow me costó 15.000 dólares. Estaba en Dubai y dije: tengo que grabar todo esto desde el aire. Boom Boom Bang! Ya sabes el resto", escribió Cardi B.

Un usuario le respondió que era demasiado dinero y ella redobló la apuesta: "Qué va, cariño. Money me me costó 400.000 dólares. Please me me costó 900.000 dólares. ¡Wap me costó un millón de dólares!".