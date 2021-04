$!Cuida tu cabello con los productos de Cardi B y los trucos que aprendió en pandemia

“Este año voy a lanzar una línea para el cuidado del cabello la cual he estado trabajando desde mi casa, para mi cabello y el de mi hija. Creo que es tiempo para que las personas se eduquen en cuanto nacionalidades, raza y etnicidad. Ser latina o hispana no garantiza tener el cabello largo, no hace que tu piel sea clara y tampoco hace que tu cara sea más definida, especialmente cuando vienes de alguna isla caribeña. El DNA tiene que ver con la textura de tu cabello, no tu nacionalidad, pero ¿divina qué? Siempre puedes mantenerlo [bien]”, escribió la cantante.

Y tú, ¿los usarías?