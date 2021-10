$!Danna Paola y un duro mensaje a un sitio de espectáculos

Danna Paola arremetió contra TV Notas, luego de que publicaran una foto en la que se asegura que sufre de maltrato de parte de su novio Alex Hoyer. La mexicana, de 26 años, mostró todo su repudio.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares... YO NO ME DEJÓ MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE” fue el primer tuit compartido por Danna Paola.