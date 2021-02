$!De X-Men a Netflix: el nuevo proyecto de Dania Ramírez

Ramírez estará en el papel de Aimee, una carroñera solitaria que construye un refugio para los huérfanos en una ciudad abandonada. Además de Ramírez, el elenco tendrá a Christian Convery, Nonso Anozie y Adeel Akhtar.

La dominicana viene obteniendo grandes papeles. Además de X-Men, en la que interpretó a Callisto, ella estuvo en Jumanji: The Next Level, Tell Me a Story, Heroes, Once Upon a Time, Quarantine y The Sopranos.

La primera temporada de Sweet Tooth estará dirigida y coescrita por Jim Mickle. Aún no hay fecha de estreno en Netflix.