$!Documental narrará la caída en desgracia de Johnny Depp

El show de ITV llevará como título Depp vs Heard, y desde el verano está siendo producido por Optomen. La carrera del actor se cayó a pedazos cuando perdió el juicio contra The Sun, periódico británico que lo llamó wife beater (golpeador de esposas) en 2018; tras darse a conocer el veredicto en noviembre de 2020, Warner Bros. lo despidió de la secuela de Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald.

De acuerdo con The Sun, un informante de la TV dio a conocer que se están realizando documentales donde se narrará la caída en desgracia de Depp; son desarrollados por IT.

Depp ya tenía una mala racha en taquilla desde los primeros años de la década de 2010, con fracasos como Trascender, Mordecai, El llanero solitario y Alicia a través del espejo, pero su tormentoso matrimonio con Amber Heard, a quien conoció en la filmación de The Rum Diary (2011), sellaría su destino más tarde.

Lo peor de todo es que realmente él fue quien se buscó el ser despedido, ya que en 2018 a pesar de las quejas de los fans contra su aparición en la segunda entrega de Animales Fantásticos, el director David Yates y la escritora J.K. Rowling defendieron a Depp, el estudio por su parte no tenía planes de despedirlo, incluso después de que la cinta no fue el gran éxito en taquilla que esperaban.

Depp contraatacó en 2019 con una demanda por US$ 50 millones, seguro de ser inocente de las acusaciones de Heard y furioso con ella por una columna que publicó en The Washington Post donde narraba su experiencia como víctima de violencia doméstica. Según el actor, esa columna le hizo perder su papel de Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe.

El juicio contra The Sun se llevó a cabo el año pasado, con desastrosos resultados para Johnny, y el de difamación contra Amber Heard se llevará a cabo en abril de 2022. Desafortunadamente, luego de lo que reveló en el juicio pasado, no parece que haya mucha esperanza de que Depp salga triunfante, ya que confesó estar drogado y alcoholizado en los momentos en los que su ex-esposa lo acusó de golpearla, y dijo que no recordaba nada de esos momentos.