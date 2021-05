$!¡Duración confirmada de la nueva serie de Star Wars que llega a Disney +!

Al igual que sucede con Marvel, la franquicia de Star Wars está pasando por un gran momento y ahora estrenará una nueva serie en Disney +. The Bad Batch será una serie animada que funcionará como una continuación de la popular The Clone Wars y se estrenará en un día muy particular.

El 4 de mayo, en el día de Star Wars (May the 4th) llegó la nueva serie animada ambientada en la época inmediata posterior a Episode 3: Revenge of the Sith y mostrará, entre otras cosas, la purga jedi tras la orden 66 ¡Y ahora sabemos cuánto durará el episodio estreno!