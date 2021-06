$!¿Durante cuánto tiempo será el Capitán América? Anthony Mackie responde

El final de la serie de The Falcon and the Winter Soldier significó un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel. Es que tras los eventos de esta serie, el personaje de Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, tomó finalmente el manto del Capitán América que dejó vacante Steve Rogers.

Y ahora el propio Mackie respondió al respecto de una pregunta que muchos fans se hicieron ¿Durante cuánto tiempo lo veremos como el nuevo Capitán América? Es que tan solo pudimos verlo apenas unos minutos en el final de su serie.

"Definitivamente no quiero ser un Captain America de 55 años, así que tengo seis u ocho años sólidos para aprovechar", respondió en una entrevista con la revista Variety. Y esto significa un bombazo.

En primer lugar lo veremos en Capitán América 4, en la que será definitivamente el protagonista. Pero si pensamos que toda la Saga del Infinito, que abarcó 23 películas duró casi 10 años, significa que tendremos al Capitán América de Mackie por varias películas y tal vez varias series más.