$!Echan a Bruce Willis de una farmacia al negarse a llevar mascarilla

Tras mediatizar la situación, el reconocido actor de Hollywood salió a disculparse públicamente por no respetar los protocolos de seguridad.

El intérprete ingresó a una farmacia en Los Ángeles sin una mascarilla, gesto que molestó al resto de los clientes. Willis se negó a cubrir su nariz y la boca a pesar de llevar un pañuelo en el cuello que podría haber subido con facilidad.

Luego de esta incómoda situación, un empleado le pidió a la estrella que abandonara el establecimiento. El protagonista terminó abandonando el lugar sin poder hacer sus compras.

Tras enterarse de esto, Twitter fue una carnicera para con el actor. Una vez que su nombre fue tendencia, Willis decidió disculparse públicamente, alegando que fue un error de juicio y pidiéndole a la gente que se mantenga segura y que siga usando una mascarilla.

Bruce Willis no es la primera celebridad que genera una polémica por no respetar el uso de la mascarilla. Por ejemplo, los fanáticos de The Mandalorian exigieron el despido de una de las actrices que protagonizó la serie, Gina Carano, luego de que esta ridiculizara el uso de la mascarilla.