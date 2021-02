$!Ed Sheeran, imparable al cumplir los 30

La gira del inglés, denominada “Divide” es la más taquillera de la historia hasta el momento. Sheeran fue nombrado el cantante de la década en 2019 por la Official Charts Company, y su canción “Thinking out loud” fue la primera en alcanzar los 500 millones de reproducciones en Spotify.

Su paso por el colegio no fue una experiencia agradable y constructiva como debería ser: “Odié la primaria con pasión. Lloraba cada día”. Según contó, sufrió acoso por su apariencia. “Bueno, sí, porque yo era pelirrojo, así que instantáneamente me atacaron desde el día que empezó la escuela. Pelirrojo, tartamudeaba, llevaba gafas grandes, un poco raro... Luego llegué a la escuela secundaria y comencé a tocar la guitarra. Me uní a una banda y la música es una de esas cosas que te da confianza. Y, de repente, piensas ‘wow, en realidad puedo hacer algo bien’”, sentenció.

Su padre entendió que su vocación y su futuro estaba en la música y lo apoyó y encaminó hacia ello.

En 2008, cambió Sufolk, la ciudad en la que vivía desde pequeño, por Londres para hacerse un hueco en el mundo. Tocaba en diferentes bares y pubs. También interpretaba en la calle, donde tuvo que dormir en alguna ocasión. Dos años después, se fue a Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí, una noche tocó en un local en el que se encontraba el manager del actor Jamie Foxx, que lo invitó al programa de radio de su representado y a hacer una actuación en su club.

Foxx acabó sugiriendo a Sheeran que se quedase a dormir en su casa. No fue el único que le ofreció cobijo: la pareja de la compositora Miranda Cooper hizo lo propio tras hablar con él en un concierto de Bruno Mars. Este hombre resultó trabajar para Asylum Records.

En 2011 la discográfica lanzó su primer álbum, “+”. En 2014, vio la luz el segundo, “x”, producido y coescrito con Pharrell Williams. Entre las canciones de “x” destacó “Singing out loud”, que se convirtió en un éxito prácticamente mundial. Otros tres años después, en 2017, vio la luz el, hasta ahora, último trabajo de Sheeran en solitario: “÷”, con otro éxito entre sus canciones, “Shape of you”.

Sheeran mencionó como una pieza fundamental a su mujer, Cherry Seaborn.

"Ella hace mucho ejercicio, así que fui y comencé a correr con ella", señaló el cantante. "Ella come de manera bastante saludable, así que comencé a comer de manera bastante saludable con ella. No bebe tanto, así que yo no bebía. Creo que me cambió las cosas", añadió. Su historia de amor con Sheeran comenzó, según The Oprah Magazine, en el instituto donde se conocieron. Se atrajeron, pero la relación tuvo que esperar.

En 2015, Taylor Swift organizó una fiesta para el 4 de Julio y Sheeran pensó en ella. A comienzos de 2019 desvelaron que se habían casado en secreto y el año pasado dieron la bienvenida a su primera hija.