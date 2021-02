$!El chiste de Giannis Antetokounmpo sobre el Super Bowl LV que lo dejará sin amigos

Sin embargo, el griego en su tiempo libre no pasa desapercibido en las redes sociales. Lo último, fue durante el Super Bowl LV de la NFL, durante el duelo entre los Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs.

Giannis Antetokounmpo brilla en la NBA, de esto no hay duda. Su talento sobresale del resto cada vez que salta al campo y saca muchas diferencias en la mejor liga del mundo.

https://twitter.com/Giannis_An34/status/1357916934491287552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1357916934491287552%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Famerica%2Fsuper-bowl-giannis-antetokounmpo-realizo-un-chiste-terrible-sobre-el-evento-20210207-0121.html

"Escuché que Shakira y JLo no actuarán en el Super Bowl LV porque es fin de semana (The Weeknd)... ¿Ellas no trabajan los domingos?", posteó Giannis haciéndose viral rápidamente en las redes sociales.