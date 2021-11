$!El COVID-19 podría arruinar cinco navidades más, según expertos

La Navidad pasada no fue la mejor, eso está claro, y mucho tuvo que ver la pandemia del COVID-19. Seguramente esta Navidad tampoco sea la ideal, ¿verdad? Pues ahora un epidemiólogo experto, líder de uno de los más grandes estudios sobre COVID a nivel mundial, advierte que la enfermedad todavía podría arruinar cinco navidades más.

Se trata de Tim Spector, director del ZOE COVID Symptom Study, una investigación en tiempo real. Spector adelantó que la presencia del virus SARS-CoV-2 afectará la forma en que viviremos las navidades no sólo en 2021 sino en los siguientes años.

"Las vacunas por sí solas, incluso en países con tasas de vacunación más altas, no son la solución final. Se necesita una combinación de medidas", explicó.

Según el especialista, el hecho de que las tasas de contagio sean altas o bajas está muy determinado por la complacencia y relajación de algunas reglas de prevención. "Tenemos que mantener algunas medidas de salud pública para mantener esos números bajos, y no estamos haciendo eso. Es por eso que durante los últimos tres meses hemos tenido las tasas más altas no sólo de casos sino también de hospitalizaciones en Europa occidental. No estamos haciendo lo suficiente, somos demasiado complacientes”, apuntó.