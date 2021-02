$!¿El final de WandaVision prepara una sorpresa?

The Falcon and the Winter Soldier llegará a Disney + el 19 de marzo, por lo que Disney tiene el viernes 12 de marzo liberado. Sin dudas que este viernes podría haber quedado reservado para un episodio sorpresa, que bastante bien podría encajar con la naturaleza del show, ¿verdad?

Marvel ha asegurado que el cierre de WandaVision será de una gran escala, a tal punto que parte de esta trama continuará en Spider-Man 3 y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, además de repercutir en la serie de Loki.

Y tú, ¿ya viste WandaVision?