$!El imposible bikini de Kim Kardashian

La estrella de Keeping Up With The Kardashians complementó el glamuroso look sólo con gafas solares de rectángulo.

Mostró su rostro a penas definido con maquillaje en tonos claros; utilizó labial nude, blush bronceado sobre los pómulos y una base informe al resto de su piel dorada por el sol.

En tanto, su cabello se lució peinado en dos largas trenzas con raya en medio.

“Aléjate y concéntrate en ti”, escribió en las postales con más de 3 millones de likes obtenidos minutos después de haberlas posteado.

Previamente había compartido otras fotografías de sus más recientes visitas a la playa, para las que posó glamurosa con un bikini color marrón y gafas solares. En una de esas imágenes apareció con su hija North.