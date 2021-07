$!El presidente de Marvel opina sobre la fase 4 del UCM

Con WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y el inminente estreno de Black Widow finalmente ya estamos inmersos en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Y el que habló al respecto fue Kevin Feige. El presidente de Marvel se ha referido a esta nueva etapa dentro de Marvel.

"Espero que la gente esté disfrutando de esta nueva etapa. Eso es lo que Disney + nos ha dado, la capacidad de contar historias más profundas, adicionales y que tendrán ramificaciones tanto en las películas como en otras series. Podemos explorar todos los rincones del UCM", dijo en una entrevista con ET Online.

Y tú. ¿Ya has visto todas las nuevas series de Marvel?