$!El receso musical le sienta bien a Ed Sheeran

Además, sus antiguas canciones siguen siendo de las favoritas actualmente y junto a Ed Sheeran, los temas de otros astros se ubican en las más reproducidas en Reino Unido. Al cantante de “Perfect” o “Shape of You” se le suman Harry Styles con “Golden”, Dua Lipa con “Physical”, “Levitating” o “We’re Good”; The Weeknd con “Blinding Lights” o “Save Your Tears”; Miley Cyrus con “Midnight Sky” o el super hit de BTS, “Dynamite”.

Puede que Ed Sheeran tenga un tiempo alejado de los estudios musicales, sin embargo, eso no quiere decir que sus temas no sigan avanzando en lo más alto de las plataformas de streaming que reproducen millones de pistas al día. El último hito lo ubicó al astro británico dentro de la Billboard Global 200, una popular lista que resume lo más escuchado en todo el planeta.

En su forma más básica, Billboard Global 200 es un ranking de las 200 canciones más consumidas en el mundo cada semana. La compañía de gráficos utiliza una fórmula que combina las ventas y la actividad de transmisión de una gran cantidad de plataformas y sitios web en 200 países de todo el mundo para crear la mejor lista posible de las canciones que los usuarios no dejan de reproducir.