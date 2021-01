El sorprendente alegato de Jennifer López sobre la autoestima: "No me quería"

Es obvio que su formidable figura y rostro se deben a su maravillosa genética y a su meticuloso cuidado personal. Sin embargo, la cantante ha admitido que no siempre se ha tratado como debería, sincerándose y reconociendo que no siempre se ha amado a sí misma.

Jennifer López pareciera poseer el elixir de la juventud, porque cada año que pasa parece estar más espléndida. Lo cierto es que no parece tener en absoluto 51 años, pero su espectacular apariencia no se debe a ningún hechizo o pacto con el diablo, sino a un estilo de vida activo y saludable.

Jennifer López ha hablado acerca de lo que significa el amor propio y, por muy increíble que parezca, reconoce que no siempre se ha querido a si misma.

JLo contó que, durante sus años treinta cuando estuvo casada con Marc Anthony, no era consciente de que realmente no se estaba queriendo lo suficiente, ya que ni siquiera entendía este concepto. Explicando que hacía cosas en sus relaciones personales que no le hacían bien, descuidándose a sí misma.

La artista reconoció que le tomó su tiempo quererse a sí misma, y que trabaja en ello dia a día. Igualmente, asegura que a pesar de la decepción que supuso su fracaso matrimonial con Anthony, este le ayudó a recuperar la confianza en sí misma.